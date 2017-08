Rosángela Espinoza quiere agrandar sus glúteos de esta sexy manera [VIDEO]

No es extraño que la modelo Rosángela Espinoza deje pensativo a más de uno con las publicaciones que hace en las redes sociales. Las fotos y videos que, por ejemplo, podemos encontrar en Instagram, a veces cuentan con una gran dosis de picardía.



Tal ha sido el caso de una de sus más recientes publicaciones, la cual no solo nos deja ver el trabajado cuerpo de Rosángela Espinoza, sino que además nos ayuda a mantenernos sanos. ¿Cómo así? Pues, la joven difundió un clip en el que muestra cómo va su rutina de ejercicios.



Hay que mencionar que esta no es una secuencia cualquiera, sino una muy especial. Rosángela Espinoza, tal como coloca en la descripción de Instagram, hace dichos ejercicios para aumentar sus glúteos y fortalecer sus piernas.



Como no podía ser de otra forma, los hinchas de Rosángela Espinoza visualizaron el video en más de 26 mil oportunidades y dejaron más de cien comentarios. Nada mal para una publicación que tiene poco tiempo en Instagram.



Seguimos con los típs para aumentar y tonificar glúteos/piernas . Gracias mi @blan3098 @tumitesoro Una publicación compartida de R o s A n g e l a (@rosangelaeslo) el 10 de Ago de 2017 a la(s) 4:12 PDT