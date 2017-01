Rosángela Espinoza: "He sido utilizada por ‘Carloncho’ y Lucas Piro"

‘He sido utilizada’, expresó con la voz entrecortada Rosángela Espinoza, al salir ayer del Juzgado de Paz en Surco, donde rindió su manifestación como testigo por la denuncia que hizo Lucas Piro contra su expareja ‘Carloncho’.

Rosángela ¿qué pasó en el juzgado?



Subí y encontré otro panorama, pero ya se darán cuenta después. (‘Carloncho’ y Lucas) estaban de lo más normal riéndose, como si no hubiera pasado nada.

¿Te sientes decepcionada o burlada?



He sido utilizada.



Se te está quebrando la voz...

​

Sí, pero ya pasó. Estamos en el 2017. Estoy soltera, voy a seguir estudiando y no le hago daño a nadie.

¿Crees que ‘Carloncho’ se está colgando de tu fama?



No quiero hablar de ese tema, pero solo diré que saquen sus propias conclusiones.



¿Lucas y ‘Carloncho’ están ‘enterrados’ para ti?



No hablo de terceras personas.

CONCILIÓ CON ‘CARLONCHO’



Por su parte, Lucas Piro contó que concilió con ‘Carloncho’, pero aclaró que no recibió dinero como indemnización por el correazo que recibió.



“El perdón existe, no quise nada a cambio, solo deseo estar tranquilo. Espero no haberme equivocado en conciliar”, expresó el bailarín.

Rosángela dijo que se sintió utilizada..



Me reí con él, porque lo vi sincero y arrepentido. Cuando llegué al juzgado, me encontré con un tipo que dijo: ‘Sí, me equivoqué’. Aceptó todo lo que hizo, no somos amigos ni quiero su amistad, porque no soy hipócrita. Rosángela merece unas disculpas.

De otro lado, ‘Carloncho’ señaló que se encuentra emocionalmente estable y no se puso mal por el rompimiento de su relación con Rosángela, sino por el incidente con su bailarín.



“Ya pasaron meses. Todo está bien, el amor se encuentra en cualquier sitio”, añadió.