Rosángela Espinoza: Le hacen roche a modelo por usar vestido con huecos en la parte de las axilas [VIDEO]

La modelo Rosángela Espinoza e integrante del reality Esto es Guerra realizó un show en una discoteca donde tuvo más de un tropiezo. Para colmo de males, el reportero que hizo la nota periodística sobre esta presentación no dejaba de criticar su aspecto físico.



En el mundo del espectáculo, la mayoría de los reporteros sienten que tienen licencia para juzgar a las chicos y chicos realities, este periodista del programa Cuéntamelo Todo no es la excepción. Él se despachó hablando de los huecos que tiene en las partes de las axilas el vestido que usaba Rosángela Espinoza.



También se refirió a lo húmeda que se veía esa parte del cuerpo de la modelo. Parece que el reportero descubrió recién que los cuerpos sudan, sobre todo en ambientes cerrados como una discoteca nocturna. "Ahí no puede estar mojadito y la otra alicia con la ropa con hueco", dice el periodista sobre Rosángela Espinoza.



Rosángela Espinoza terminó recientemente su relación con el empresario Ricardo Arrieta. Se especula que esta ruptura se debería que la madre de la modelo nunca estuvo de acuerdo con esa relación.



Al respecto, Rosángela Espinoza desmintió que su relación haya terminado por interferencia de su madre. “Quiero decir que mi mamá no tiene nada que ver, porque quien toma las decisiones soy yo. Hace más de una semana ya no (terminó con Arrieta)”, dijo Rosángela Espinoza.



La modelo también dejó en claro que el amor no es una de sus prioridades. “Estoy tranquila, feliz, soltera. El amor llega solo, uno primero debe conocer bien a la persona antes de tomar una decisión”, indicó Rosángela Espinoza.



La vinculación entre Rosángela Espinoza y el empresario Ricardo Arrieta empezó el 20 de julio de este año. La integrante de Esto es Guerra se dejó ver en más de una ocasión con el hombre de negocios en discoteca, la relación habría durado menos de un mes.



Rosángela Espinoza es conocida en el medio del espectáculo como "La Chica Selfie". La modelo es integrante del reality Esto es Guerra desde enero de este año. La chica reality estudia Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Rosángela Espinoza