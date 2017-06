Rosángela Espinoza le responde fuerte y claro a Ivana Yturbe después que se difundiera una conversación detrás de cámaras entre la modelo y el Zorro Zupe en Amor Amor Amor sobre la chica selfie.

En ella, el famoso amigo de Tilsa Lozano le increpaba a IvanaYturbe sobre su negativa al hablar de Rosángela Espinoza cuando Rodrigo González le preguntó si algo sucedía entre ella y Mario Irivarren.

En la conversación, se deja entrever que Rosángela Espinoza habría estado coqueteando con Mario Irivarren cuando sabía que él era pareja de Ivana Yturbe. Sin embargo, cuando se le consultó al Zorro Zupe hoy en Espectáculos, él se negó a hablar del tema y dijo que no hablaría de algo que no le constaba.

Rosángela Espinoza según Zorro Zupe e Ivana Yturbe

Ante este rumor, Rosángela Espinoza salió al frente para defenderse y de paso darle un consejito a Ivana Yturbe. En primer lugar, la participante de Esto Es Guerra aclaró que Mario Irivarren no es su amigo sino solo un compañero de trabajo.

Pero no solo eso. Rosángela Espinoza le pidió a Ivana Yturbe que no sea insegura y que no se imagine cosas donde no las hay. Además, pidió que no se especulen cosas en su contra porque la dejan mal a ella.

"Esas imaginaciones quítatelas de la cabeza porque a la ligera no puedes salir a decir que uno anda coqueteando con el novio. La verdad que yo tengo un buen concepto de Ivana y no quiero pensar que ella esté hablando así de mí. O tal vez son otras personas, pero no creo que de ella hayan salido esas cosas. No tengo ningún problema con ella y menos con Mario. Quiero dejar las cosas claras", dijo Rosángela Espinoza a las cámaras de América Espectáculos.

Rosángela Espinoza le responde a Ivana Yturbe

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.