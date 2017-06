Rosángela Espinoza ya no tiene filtros y ataca a todos los que la mencionan. Esta vez, la chica selfie armó su artillería en contra de Jazmín Pinedo después que la conductora de 'Espectáculos' la mencionara en el programa por relacionarse supuestamente con Carlos Zambrano.

Jazmín Pinedo tuvo una fuerte opinión contra de Rosángela Espinoza y Antonio Tafur después que el amigo de la chica selfie le mostrara un audio en donde supuestamente Carlos Zambrano se interesaba en conocer a la participante de Esto Es Guerra. Sin embargo, después de escuchar el material, la conductora manifestó que solo parecía que alguien quería vender humo.

Ante esto, Rosángela Espinoza apareció este jueves En Boca de Todos. En el programa, tuvo un enfrentamiento con Alexandra Horler porque se sentía atacada por la conductora sobre el tema de Carlos Zambrano. Pero no todo quedó ahí.

Rosángela Espinoza y Alexandra Horler

Rosángela Espinoza calificó a Jazmín Pinedo de 'conductora improvisada' al opinar de ella en el programa Espectáculos. "Lo que me molesta es que la conductora improvisada del otro canal me ataque de esa manera. Si no sabe cómo han sido las cosas, entonces quiero que lean un poquito más y que vea cómo ha sido. Que no insulte y no ataque porque la verdad bien caradura para conversar", dijo la chica selfie.

Cuando Tilsa Lozano le preguntó que precise a quién se refería, Rosángela Espinoza no tuvo miedo en señalar varias características de Jazmín Pinedo.

"En la mañana, ustedes pueden saber quién es. Es de espectáculos así que de verdad que no sea fresca", dijo Rosángela Espinoza dejando en claro que se refería a Jazmín Pinedo. ¿Acaso la chinita le responderá a la chica selfie?

Rosángela Espinoza vs Jazmín Pinedo

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.