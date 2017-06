Rosángela Espinoza y Jazmín Pinedo están enfrentadas, pues la ‘Chica selfie’ la calificó de ‘improvisada’ porque se pronunció sobre el rumor de un acercamiento con Carlos Zambrano.



“Lo que me molesta es que la conductora improvisada del otro canal me ataque de esa manera. Si no sabe cómo han sido las cosas, entonces quiero que lea un poquito más y que vea cómo ha sido. Que no insulte y no ataque porque, la verdad, es bien caradura”, dijo para ‘En boca de todos’.



La Rosángela Espinoza también se enfrentó a Alexandra Hörler, quien le dijo que no debió insinuar que Zambrano la quiso conocer porque es un hombre con familia. La modelo se sintió atacada y pidió hablar con Maju Mantilla.

