Rosángela Espinoza le responde a Carlos Zambrano: "No respeta a las mujeres" [VIDEO]

Rosángela Espinoza no se quedó callada y le respondió a Carlos Zambrano, quien ayer en Facebook sostuvo que la modelo no sirve para tener una relación seria. La popular 'chica selfie' no se hace problema con lo que diga el 'León' pero sí advirtió que "nadie se va de este mundo sin pagar".



"Está claro que él no respeta a las mujeres y llegar a esos límites te das cuenta del nivel de educación que puede tener", dijo Rosángela Espinoza, que evitó pronunciarse sobre lo dicho por la mamá de Carlos Zambrano al asegurar que la integrante de 'Esto es Guerra' solo sabe 'mover el trasero.



"Él tiene una madre, una hijita, su esposa y bueno, no diré más. Pero hay que tener en cuenta que el mundo es redondo y todo da vueltas. El mundo es como un restaurante y nadie se va sin pagar", advirtió Rosángela Espinoza.



La 'Chica Selfie' indicó que no le afectan los comentarios que puedan decir sobre ella. "La que se encuentra mal es mi mamá, pero yo me siento tranquila", recalcó Rosángela Espinoza.



"Cuando uno sabe que no ha hecho nada malo, no tienes por qué sentirte mal", agregó Rosángela Espinoza.

NO CONOCE A CHRISTIAN CUEVA



En otro momento, Rosángela Espinoza manifestó que le molesta que hablen de ella como si fuera cualquier cosa. "Están jugando con mi dignidad. Yo estoy soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie"



Asimismo, Rosángela Espinoza recalcó que no conoce a Christian Cueva, jugador con el que también quieren relacionarla. "Este es el precio que se paga cuando uno es mediático y trabaja en televisión".

NICOLA PORCELLA PIDE PARAR CON BRONCA



Nicola Porcella, quien esamigo de Carlos Zambrano, dijo en 'Estás en Todas' que no justifica las palabras del futbolista hacia Rosángela Espinoza y recomendó que es mejor parar con toda esta pelea mediática que no beneficia a ninguno de los dos.



"Es un tema de ellos que ninguno de los dos debe seguir exponiendo. Él por el tema de su familia porque es un jugador exitoso, profesional. Y ella porque aquí le está yendo bien, por el bien de los dos dejarlo ahí", finalizó Nicola Porcella.