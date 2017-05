Rosángela Espinoza responde con todo a Yahaira Plasencia y le recuerda sus 'perlitas' [VIDEO]

Rosángela Espinoza y Yahaira Placencia siguen disparándose mutuamente y esta vez la 'Chica Selfie' no le perdonó que la ninguneara ayer en el programa 'En Boca de todos' y le recordó algunas 'perlitas'.



"Ella (Yahaira Plasencia) está pisando huevos, piensa que es la única bailarina. Yo no me siento mejor o menos que nadie...No sabía que ella es la reina Yahaira", dijo Rosángela Espinoza a América Espectáculos.



Aseguró que Yahaira Plasencia es la que necesita colgarse de ella porque no está trabajando en ningún programa y que esta 'guerra' es parte del 'ping-pong' que desde hace tiempo ambas tienen.



Buenos días amores 💋💋💋💋💋. Que tengan un maravilloso día ✨✨✨✨. Una publicación compartida de R o s A n g e l a (@rosangelaeslo) el 17 de May de 2017 a la(s) 8:02 PDT

"Yo estoy agradecida con la oportunidad que me dan y no necesito hacer otras cosas o estar en polémicas o en dimes y diretes con otras personas", aclaró Rosángela Espinoza.



Sin embargo, la 'Chica Selfie' no perdió la oportunidad para disparar en contra de Yahaira Plasencia y recordarle alguna de sus 'perlitas'



"A mí no me conocen por ser la novia de un futbolista o por haber hecho otras cosas feas", manifestó Rosángela Espinoza, en clara referencia a los escándalos de una supuesta infidelidad que Yahaira Plasencia cometió cuando aún mantenía una relación amorosa con Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia se burló de Rosángela Espinoza.

Por otro lado, señaló que Yahaira Plasencia aún no supera que ella le ganó en 'El Gran Show'. "Creo que les fastidia el hecho que gané. Ella fue eliminada porque yo le gané en votos"



Asimismo, Rosángela Espinoza reafirmó que el bailarín de Yahaira Plasencia y ella hicieron trampa en 'El Gran Show'. "Hubo un complot para que me retiraran de la compentencia, pero al final pude ganar 'Reyes del Show' donde ella fue eliminada".