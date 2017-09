Rosángela Espinoza afirmó no tener problemas con Lucas Piro (¿le creemos?) [VIDEO]

Rosángela Espinoza afirmó que no tiene ningún problema con Lucas Piro, quien fue jurado en ‘Noche de talentos’ de ‘Esto es guerra’, pero contó que si al inicio se negó a bailar con él fue porque el argentino tiene pareja (Karen Dejo).



“Soy una persona profesional, si me dicen que baile, lo hago... creo que hay que marcar distancia, él tiene su pareja y yo no quiero ningún tema. Lucas solo ha sido mi compañero de baile en ‘El gran show’”, dijo Rosángela Espinoza.



“No es que no quería bailar (con Lucas Piro), sino que sentí la incomodidad que generó su comentario, como que mandó una chiquita al grupo de las mujeres... yo no tengo la culpa de que haya quedado segundo (en ‘El gran show’)”, añadió Rosángela Espinoza.

