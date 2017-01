Rosángela Espinoza llora y se siente decepcionada de su bailarín por conciliación con Carloncho [VIDEO y FOTOS]

Rosángela Espinoza rompió en llanto al sentirse decepcionada de su bailarín Lucas Piro tras conocerse que llegó a una conciliación con Carloncho y no soportó que se dejara entrever que ella habría tenido algo que ver en la denuncia por agresión que le entabló el argentino a su expareja y en la que ella figura como testigo.



“A mí la gente me insulta en redes sociales. Yo ese día lo pasé muy mal y eso lo sabe mi familia (...) Ya eso lo quiero dejar ahí y okey, que me deje mal, normal pero acá hay un Dios porque yo no le pegué a nadie, yo no estuve atrás de una persona para que denuncie a otra. Eso es lo que a mí (me molesta), quizá por ser tan buena o qué sé yo pero ya, lo dejo ahí”, dijo una Rosángela Espinoza visiblemente mortificada a América Espectáculos.



Y es que lo que le incomoda a la popular ‘Chica Selfie’ es que Lucas Piro no le haya comentado sobre la conciliación a la que llegó con Carloncho días antes pese a que ella le deslizó esa posibilidad en más de una ocasión, llevándose una tremenda sorpresa al verlos ahora como grandes amigos y el incidente del correazo jamás hubiera ocurrido.



“Yo en realidad le brindé mi ayuda. Fui con mi hermana y mi sobrina a llevarlo a la clínica para que al final a mí me pongan que yo fui la que armé todo esto. Yo me siento la verdad muy mal (...) Le dije: ‘¿Por qué no llegas a una actitud conciliadora allá y dejen ahí todo? Porque siguen hablando del tema’ y él dijo ‘No, jamás, jamás voy a llegar a una conciliación con él, yo ya tengo papeles’”, señaló Rosángela Espinoza.







Por eso, Rosángela Espinoza prefiere romper palitos con Lucas Piro y espera que el argentino no la mencione nunca más. Y sobre Carloncho, la modelo ya no quiere hablar más de él y prefiere enfocarse en sus otros proyectos profesionales como el baile, talento por el cual ha recibido elogios de reconocidas figuras de la televisión extranjera como la doctora Ana María Polo del programa ‘Caso Cerrado’.

