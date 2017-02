Rosángela Espinoza: ¿Lucas Piro está enamorado de ella? [VIDEO y FOTOS]

La miniván beige que traslada al personaje, fotógrafo y redactor va a una velocidad promedio por la avenida General Portillo, en San Isidro. En el interior, el entrevistado propone doblar en algunas esquinas para cortar camino a La Herradura. Es argentino, nacido en Rosario y ya actúa como un peruano. En las calles, las reacciones de la gente son distintas: los pequeños le regalan una sonrisa mezclada con admiración, las féminas un suspiro y los varones lo observan de arriba a abajo. Lucas Piro, el ‘guerrero’ de ‘Las Cobras’, tiene una historia con Rosángela Espinoza, uno de los cuerpos más deseados del Perú. Hay un antes, un después y una charla franca y reveladora.



Le regalas una rosa, se dan un ‘piquito’, ¿estás enamorado de Rosángela?

Es una persona especial.



‘Carloncho’ tenía razón, siempre te gustó.

Es falso.



¿Por qué?

En ‘El gran show’ no había ningún tipo de atracción.



En serio, ¿te metiste en la relación?

Nunca.



¿‘Partiste’ a un pata?

Las novias de mis amigos tienen pelos y huelen a chivo.



¿Y con la ex de un ‘causa’?

Peor.



¿Tumbaste alguna billetera?

Ella conversaba con un tipo que llegó con su Porsche, me aparecí en un taxi y me la llevé, ja, ja.



¿Alguna vez fuiste el ‘otro’?

Me meto con solteras.



¿Ser bailarín ayuda a conquistar?

Es un diálogo corporal, un nuevo idioma.



¿Cómo te das cuenta si va ‘cayendo’?

Cuando hay conexión entre ambos cuerpos.



¿Si te entusiasmas y después no pasa nada?

Mi querido amigo, con el cuerpo no se miente, allí no vale el ‘floro’.



Pero también hay que mostrar otros atributos.

Sé cocinar.



¿Plato fuerte?

Papa a la huancaína, ají de pollo, seco de carne. Y te digo algo más...



¿Dime?

Estoy para chef.



¿Por qué las mujeres son tan jodidas?

Cuando no sean así, preocúpate.



¿Cuál es tu principal ‘error’?

No soy celoso.



Puedes perder por confiado.

Soy seguro.



¿Te ‘adornaron’?

No, o, al menos, no me enteré.



¿Y tú no sacaste la vuelta?

Jamás.



Ya te estás ‘vendiendo’ como niño bueno. Te veo ‘parador’ y negado.

Con ninguna de mis exnovias terminé por infidelidad y por eso todavía somos amigos.



¿Choque y fuga?

Si estoy solo, por qué no.



¿Adviertes que es solo para una noche?

Uno siempre debe ser sincero y ella toma la decisión.



Para un ratito, ¿las más voluptuosas?

Ya estoy viejo, tengo 31 años. Busco alguien para conversar y lo otro se da como consecuencia.



¿Vas de frente al grano, o sea al hotel?

Es horrible hacer el amor y después querer salir disparado de la cama.



Qué haces si la chica de tu ‘brother’ se te insinúa...

Para que ocurra, debiste haber dejado que te escriba, hable, que pase un tiempo interactuando.



¿En resumen?

Uno se da cuenta y hay que cortar de raíz.



Tienes una filosofía bien simple, pero efectiva.

Es mi estilo.



Para vestir, ¿también sencillo?

Tengo 2 pares de zapatillas, 3 jeans (blanco, negro gastado y azul), 4 camisas, 3 gorras (2 regaladas) y 3 polos.



Ya pasó el tiempo, ¿tuviste un ‘dame que te doy’ con Karla Tarazona?

Salimos a bailar en grupo. Cuando llegué al Perú, ella vivía con Christian (Domínguez) y me abrieron las puertas de su casa. No podría traicionarlos.



¿Rosángela te pidió que denuncies a ‘Carloncho’?

No.



¿Fue tu decisión?

Sí.



¿Por qué conciliaste?

Le dije a él: Si aceptas las cosas como son y sin mentiras, todo bien.



¿Una buena decisión?

Tendrá que pasar el tiempo para saberlo.

No queda claro por qué manejabas su auto la noche de los ‘correazos’.

La vi tan mal que me ofrecí a llevarla.



Parecía que ibas para aprovecharte.

Entrenábamos 4 horas diarias y, por más que se haya acabado nuestro trabajo, debía apoyarla.



¿No te gusta hablar del tema?

Ya es caso cerrado.



¿La quieres?

Es una excelente persona.



Nada impide que estén juntos.

Vamos paso a paso.



¿Qué es la mujer?

La creación más perfecta.



¿Sales los sábados de ‘cacería’?

A los 23 ó 24 esperaba el fin de semana para ir a bailar. A los 31, me gusta comer un asado y tomar un buen vino con una buena conversación.



¿Se acabó el mito de que los bailarines son gays?

Es un prejuicio.



A ver, ejemplos extremos. ¿Tirarías maicito a la ‘trampa’ de un amigo?

No, hasta en eso soy respetuoso.



Si conociste una ‘canalla’ y te repite que cambió, ¿la tomarías de novia?

No, ya sé cuál es su forma de ser y pensar.



¿Te mantienes de solo ser ‘guerrero’?

Dicto clases personales de baile, además de realizar trabajos artísticos.



Te doy la mano por dos cosas: haber concedido esta entrevista y por andar con tan bella dama.

Gracias al Trome por su tiempo, porque pensaron en mí y ya saben, no todo pasa por un romance. Quiero que recuerden que soy el único bailarín que ganó dos veces ‘El gran show’.



(Fernando 'Vocha' Dávila)

