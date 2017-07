Rompió su silencio. Luego de los dimes y diretes entre Rosángela Espinoza y Carloncho en Esto Es Guerra, la mamá de la chica selfie decidió dar su versión sobre la relación que ambos mantuvieron.

Blanca López, madre de Rosángela Espinoza, señaló que durante toda la relación, Carloncho se mostró celoso e inseguro y eso lo llevó a romper el celular de la chica selfie. Incluso, manifestó que quería llevarse el teléfono para revisarlo.

"Carlos es una persona demasiada celosa e insegura (...) Con decirte que su celular lo controlaba él. Le decía: 'elimina esto', lo agarraba y revisaba las llamadas. Era algo terrible. La violencia ha sido psicológica. No digo que le ha pegado porque mentiría", dijo la mamá de Rosángela Espinoza sobre Carloncho.

Blanca López narró todo el episodio del celular roto de Rosángela Espinoza. La mamá de la chica selfie señaló que en todo momento, Carloncho quería llevarse el teléfono para revisarlo.

"Mi hija me llamó llorando porque no estaba y Rosángela me dijo: 'Carlos está como loco. Me ha roto el celular'. A esa hora hemos ido al departamento. Eran las 5 de la mañana y él no se quería ir. Seguía revisándolo, eliminando. Le dije: 'Carlos por favor retírate de la casa'. Él le pidió disculpas. Se quedó porque había escondido el celular roto en su maleta. Se quería llevar el celular roto", dijo la madre de Rosángela Espinoza.

Mamá de Rosángela Espinoza destruye a Carloncho

