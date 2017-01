Rosángela Espinoza mete su 'chiquita' a Carloncho por no ser humilde [VIDEO y FOTOS]

Rosángela Espinoza precisó que es humilde y no como otros, refiriéndose a ‘Carloncho’, que ‘se les subió la fama a la cabeza’.



“Yo no cambio, nunca voy a cambiar. Hay otras personas a las que la fama se les sube a la cabeza, a mí no. Yo soy sencilla, las personas lo saben. Nunca olvidaré mis raíces”, dijo la ‘Chica selfie’, quien hizo calendarios para Energigas.



Además, Rosángela Espinoza se molestó porque Carloncho usó la palabra ‘arrabal’ de manera despectiva.



Rosángela Espinoza Rosángela Espinoza es el nuevo rostro de Energigas en su calendario 2017.

“Me contaron que mencionó una palabra, ‘arrabal’, que significa un barrio de bajos recursos. Antes de hablar o decir algo hay que informarse, leer, pues puede ofender a personas. Yo no me siento mal si me lo dicen, porque soy de unidad vecinal, me siento orgullosa. Pero hay personas que pueden ser sensibles. Creo que debe disculparse”, precisó Rosángela Espinoza.

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.