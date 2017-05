Rosángela Espinoza molesta con Ivana Yturbe [VIDEO]

Rosángela Espinoza contó que Ivana Yturbe, pareja de Mario Irivarren, le pidió al ‘guerrero’ que no bailara tan pegadito a ella en los ‘bailetones’ de ‘Esto es guerra’. “Sí, me molestó que la enamorada de Mario le diga que no baile muy pegadito conmigo en el bailetón”, dijo la ‘Chica selfie’ en ‘Estás en todas’.



De otro lado, aclaró que está soltera, pero no negó que haya un jugador que la está rondando.



“Hace mucho tiempo, cuando fui a una discoteca, sin querer queriendo hubo un jugador ahí. No hemos bailado, pero puede haber una fotito”, señaló Rosángela Espínoza.

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza tuvieron roce en 'Esto es Guerra'.