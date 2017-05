¿Rosángela Espinoza siempre se hace la víctima? Mira lo que dijo esta chica de Chollywood [VIDEO]

Natalia Otero recordó las broncas que tuvo con Rosángela Espinoza, cuando ambas pertenecían al programa ‘Bienvenida la tarde’, y aseguró que la ‘Chica selfie’ siempre se hacía la víctima.



“Con Rosángela Espinoza trabajamos en un reality de competencia, donde los productores muy hábilmente lo que hacían era ‘picarnos’... cada vez que teníamos una pelea, ella lloraba y yo quedaba como la bruja”, dijo la gaucha en ‘Desocupados’.



“Generalmente, la que sufre, gana; y Rosángela Espinoza siempre ganaba”, agregó. Sin embargo, aclaró que ya han superado algunos problemas, pero no es su amiga.



“(Rosángela Espinoza)Es buena onda, no me cae mal... pero simplemente hay personas con las que haces empatía y gente con la que no”, señaló. De otro lado, aseguró que nunca tuvo un romance ‘armani’ en ‘Bienvenida la tarde’.

