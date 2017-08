Rosángela Espinoza: ¿Natalie Vértiz la 'cuadrará' frente a frente? [VIDEO]

El ‘guerrero’ Yaco Eskenazi dijo que su esposa, la modelo Natalie Vértiz, es una mujer ‘achorada’ y por eso mandó un mensaje a Rosángela Espinoza, quien hace unos días lo calificó de ‘burro’ y ‘tramposo’.



“Mi mujer es ‘achorada’, pero ella lo dice en buena onda. Igual que yo, no tengo ningún problema con Rosángela Espinoza. En el momento de la competencia, a veces las cosas se pueden salir de proporción, pero no tengo ningún problema con ella, más allá de que me haya fastidiado diciendo ‘tramposo’”, dijo el capitán de los ‘leones’.



O sea, ¿Natalie no va a ‘cuadrar’ a Rosángela?

Natalie lo dice de chacota, me defiende porque sabe que yo nunca le faltaré el respeto a una mujer. Ella siente que se me ha atacado.



¿Entonces no irá al set de ‘Esto es guerra’ para hablar cara a cara con ella?

No. Natalie lo dice de broma, porque me cuida, porque me ama. Sabe que yo haría exactamente lo mismo por ella.



¿No te sentiste ofendido cuando te calificó de ‘tramposo?

No creo que Rosángela Espinoza sea un demonio ni una mala persona, su función es hincar y creo que lo hace bien.

Natalie Vertiz defiende a Yaco Eskenazi y cuadra a Rosángela Espinoza (Video: América tv)

Pero se ha ganado muchos anticuerpos en el programa...

Espero que no sea una mala persona, que solo sea un personaje para el programa.



Por otro lado, Yaco fue confirmado como conductor del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, que se emitirá por América TV, y tendría como acompañante a Ethel Pozo.