Rosángela Espinoza a Nicola Porcella: "Que lleve unos cursos de conducción" [VIDEO]

La bella Rosángela Espinoza fue entrevista por Sheyla Rojas en su tienda de jeans en Gamarra y soltó todo lo que tenía guardado contra Nicola Porcella, el capital de las 'Cobras'. "Siempre están pendientes de mí. Si me equivoco me chancan", dice Rosángela Espinoza.



"Yo acepté la nota porque ibas a venir. Si venía Nicola Porcella...no hay forma. Todavía le falta. El se cree conductor", dice Rosángela Espinoza a las cámaras de 'Estas en Todas'. La bella modelo y empresaria mostró que no está muy feliz con el trato que recibe de parte de Nicolla.



Rosángela Espinoza también dijo que era mejor que editaran esa parte porque Nicola Porcella la iba a molestar cuando se encuentren en 'Esto es Guerra'.



"Corta esa parte porque de ahí Nicola estará molestanto", doce Rosángela Espinoza. Por su parte, Sheyla Rojas le sigue la corriente y dice que "Sí, de ahí se queda con la producción".



Es sabido que Nicolla Porcella siempre bromea con Rosángela Espinoza y trata de agarrarla de punto. Lo mejor es que Rosángela Espinoza lo toma en broma y tiene la correa suficiente para poder llevar a bien su participación en 'Esto es Guerra'.



Rosángela Espinoza