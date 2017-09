No es secreto que Nicola Porcella no tolera a Rosángela Espinoza. Incluso, es probable que el guerrero esté feliz de no tenerla en su equipo ¿Por qué? Cuando la chica selfie decidió cambiar a Los Leones, le dedicó unas palabras al actor de Ven Baila Quinceañera.

"A mí ya no me importa Nicola porque ahora estoy en Leones (...) Yo no sé por qué Nicola dice que va a entrenar a Yahaira si él tampoco entrena", soltó Rosángela Espinoza. A pesar de estar tranquilo mientras la escuchaba, Nicola Porcella decidió responderle fuerte y claro: "Rosángela para mí es nada".

Durante el programa 'Estás en Todas', Nicola Porcella volvió a hablar sobre Rosángela Espinoza para aclarar que a él no le interesa pelear con la chica selfie. El capitán de Las Cobras fue muy enfático en señalar que la modelo solo figura en Esto Es Guerra porque se pelea con todos.

“No tengo nada en contra de Rosángela Espinoza. Ella, desde hace 6 o 7 años, hace escándalos en televisión, cosa que le ha pasado a todo el mundo, pero creo que con el tiempo uno va madurando y aprende a responder. Como sabe que no juega, tiene que protagonizar de alguna manera y lo hace peleando”, precisó Nicola Porcella.

Asimismo, Nicola Porcella dijo que no tiene interés en pelear con Rosángela Espinoza. El capitán de Las Cobras comparó a la chica selfie con Michelle Soifer y señaló que si pudo soportó a Michi, la modelo no será diferente.

“Si aguanté a Micheille Soifer 6 años, ¿creen que no voy a aguantar a Rosángela? No me interesa una pelea, porque no gano ni pierdo con Rosángela Espinoza”, acotó Nicola Porcella .

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.