¿Rosángela Espinoza tiene romance con millonario futbolista de España? [VIDEO]

¡Traspasó fronteras! La modelo Rosángela Espinoza habría iniciado una relación con un conocido futbolista que juega en España. La popular 'chica selfie' tendría un romance con un jugador que gana una millonada.

El encargado de revelar estos detalles fue el amiguísimo de Rosángela Espinoza, Antonio Tafur. El pintoresco personaje reveló que juega en España y que gana más que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Santi Lesmes incluso mencionó que Rosángela Espinoza y su galán se conocieron cuando ella fue a grabar un videoclip de bachata a España.

Hace unas semanas, Rosángela Espinoza quiso desviar la atención mencionan que que su nuevo 'amor' no era futbolista pero si era extranjero. Esto lo reveló en una íntima entrevista.

"Me estoy comunicando con una persona pero no es futbolista y no es peruano. Y tampoco es casado y no tiene ni hijos", fue la pista que lanzó Rosángela Espinoza en su entrevista con 'Domingo al Día'. ¿Quién estará detrás de la sexy guerrera?