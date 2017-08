¡La reina de los jeans! Rosángela Espinoza y Sheyla Rojas tienen una nueva competencia. Lejos de las cámaras de los realitys, la modelo revela ahora su faceta de empresaria. Ella presentó su nueva marca de jeans, que promete hacerle la competencia a Sheyla Rojas y Alejandra Baigorria.

En la nota de Estás en Todas, Sheyla Rojas visitó la nueva tienda de Rosángela Espinoza y se llevó con una ingrata sorpresa. "¿Cómo es posible que ese modelo se parezca a los que yo tengo? ¡Te estás copiando!", le reclamó la guerrera a su compañera de reality.

Además, acuso a Rosángela Espinoza de querer 'serrucharle' el negocio. "Rosángela, no me digas que ahora eres tú la que me va a serruchar el piso con los jeans", le increpó Sheyla Rojas a su compañera.

Rosángela Espinoza no se quedó atrás y se defendió de tremendas acusaciones. "Mira le verdad es que hay mercado para todas, Sheyla. Deja también a otras que ganen 'money', pues. Todo quieres para ti", le respondió la guerra.

"Ya mucho me dicen en Esto Es Guerra que soy chismosa, que soy picona. Copiona, jamás. Yo soy original. Estoy empacando porque tengo un montón de pedidos para provincia. Soy la reina de los jeans", expresó Rosángela Espinoza, desmintiendo las declaraciones de SheyShey.

Sheyla Rojas no se explicaba como es que Rosángela Espinoza decidió incursionar en el negocio de los jeans. "Rosángela como empresaria, ahora, lanzando su línea de jeans. Vemos que también tienes polos. ¿Cómo así nació la idea?", preguntó la chica reality.

"La verdad que estaba soñando y dije: 'Sheyla tiene jeans, Alejandra tiene jeans, Angie tiene jeans y, ¿Por qué yo no tengo jeans? Hay mercado para todas y esta es una guerra de jeans, así que no te metas con mis jeans", reveló la modelo.

