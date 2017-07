Rosángela Espinoza confirmó que se acabó fugaz romance con empresario Ricardo Arrieta [VIDEO]

Rosángela Espinoza dio que hablar en estos días por la confirmación de su relación con el empresario Ricardo Arrieta. Ambos fueron captados muy cariñosos disfrutando de una cita en una discoteca. Sin embargo, la 'Reina de los Selfies' dio a entender que este romance habría llegado a su fin en tiempo récord.

“Lo único que sé es que voy a ir sola de viaje. De vacaciones, espero ir al Caribe, pero estoy tranquila y feliz”, dijo con una gran sonrisa Rosángela Espinoza. Al pedírsele más detalles sobre esto, la modelo quiso jugar al misterio y como jugando lanzó una frase insinuante.

“No sé, no voy a hablar de ese tema. Lo quiero dejar así. Estoy sensualmente soltera”, expresó Rosángela Espinoza, quien no dejó de comentar nuevamente la llegada de su ex Carloncho a 'Esto es Guerra'.

Rosángela Espinoza no perdió la oportunidad de referirse a la próxima visita de ‘Carloncho’ a ‘Esto es Guerra’. “Me está siguiendo: Estoy en ‘El Gran Show’, está también; estoy en ‘Esto es guerra’, también”, concluyó la modelo.