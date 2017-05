Rosángela Espinoza: "Yahaira tiene aires de diva" [VIDEO]

La bronca continúa. Rosángela Espinoza reveló que Yahaira Plasencia tiene aires de diva y que si ganó en ‘El gran show’, fue por el apoyo de Jefferson Farfán.



“La fama le llegó a Yahaira de la noche a la mañana porque nadie sabía quién era, hasta que estuvo con un reconocido futbolista. Me parece una chica talentosa, canta muy bonito, pero como persona, yo creo que le falta humildad. Yo sé realmente dónde estoy, qué es lo que hago, cuáles son los valores que me inculcaron mis padres y no voy a perder esa humildad porque también vengo de La Victoria. He pasado por muchas cosas y por tener unos soles más no me voy a creer más que otras personas”, dijo Rosángela Espinoza.



La ‘Chica selfie’ asegura que le sorprende el cambio que ha dado la salsera.



“Me sorprende su actitud, que pida un camerino especial, con maquilladora, peinadora... tiene poses de diva, hizo llorar a una maquilladora porque no le gustó su trabajo, cuando va (a ‘Esto es guerra’), las chicas que peinan y maquillan no quieren estar con ella, yo creo que algo está fallando”, indicó Rosángela Espinoza.



También aclaró que cuando Yahaira ganó ‘El gran show’ era por votos y contó con el apoyo de Farfán, que era su enamorado.

“Su enamorado, que era un futbolista conocido, a través de sus redes sociales pidió que voten por ella. Cómo no va a ganar si tenía todo un call center. Yo no gané por votos (fue decisión de un jurado). Creo que se siente orgullosa al minimizar a las personas”, manifestó Rosángela Espinoza.

Yahaira Plasencia se burló de Rosángela Espinoza.