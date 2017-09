Rosángela Espinoza: Yahaira Plasencia y Flavia Laos hacen llorar a ‘Chica Selfie’ [VIDEO]

Rosángela Espinoza no la está pasando bien Esto es Guerra. A su conocido enfrentamiento con Yahaira Plasencia, que este jueves alcanzó su punto más álgido, ahora se suma un altercado con Flavia Laos tras bambalinas.



Cuando en un corte comercial de Esto es GuerraXimena Hoyos trató de entrevistar a Rosángela Espinoza, la ‘Chica Selfie’ no pudo evitar conmoverse hasta casi las lágrimas ante la pregunta sobre sus altercados con Yahaira Plasencia y Flavia Laos.



“Te veo un poco estresada”, le dijo Ximena Hoyos a Rosángela Espinoza. “Sí”, respondió la integrante de Los Leones. “Hoy ha sido un día de locos. Primero Yahaira y ahora Flavia”, señaló la reportera de Esto es Guerra.



Rosángela Espinoza se quiebra al ser preguntada por sus broncas en Esto es Guerra

“No me preguntes”, dijo Rosángela Espinoza. La ‘Chica Selfie’ no pudo evitar mostrarse muy sensible y optó por retirarse para no contestar a las cámaras de América Televisión sobre sus impasses con Yahaira Plasencia y Flavia Laos.



La sangre llegó al río en la última edición de Esto es Guerra cuando Yahaira Plasencia y Rosángela Espinozase dieron duro en uno de los juegos del reality pero la más brusca fue la salsera, que llegó a empujar a la modelo cuando esta se encontraba de espaldas.



Pero la cosa no quedó ahí ya que Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza fueron llamadas al centro del set de Esto es Guerra para indicar qué había motivado que las cosas se salieran de control en uno de sus conocidos duelos.



“Lo que pasa aquí es que esta señorita hace lo que le da la gana”, manifestó Rosángela Espinoza, agregando que ella había pedido de antemano que sea delicada. Yahaira Plasencia respondió y dijo que la ‘Chica Selfie’ había actuado solo por “picona”.



No pasaron ni cinco minutos cuando Flavia Laos salió al frente y denunció que halló su ropa fuera del camerino que comparte con Rosángela Espinoza. “A mí nunca me han faltado el respeto de esta forma”, mencionó la popular ‘quinceañera’.



Fue así que Rosángela Espinoza fue llamada nuevamnente a declarar al centro del escenario de Esto es Guerra y visiblemente ofuscada, le reprochó a Flavia Laos deje entrever que ella habría sido la culpable de lo ocurrido con sus prendas de vestir.



“Yo ni sabía que tu ropa estaba fuera de mi camerino y, si quieres cámaras, peléate con otra persona”, dijo Rosángela Espinoza a Flavia Laos en Esto es Guerra, al tiempo que señaló que debía preguntarle a los verdaderos responsables.



¿En realidad Rosángela Espinozano se lleva bien con nadie en Esto es Guerra o simplemente están tratando de 'hacerle la camita'? Sin duda la permanencia de la 'Chica Selfie' será uno de los temas más comentados en lo que se viene del reality juvenil.

