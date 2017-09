Rosángela Espinoza cita una ley de Newton para explicar impasses con Yahaira Plasencia y Flavia Laos

Citando una de las leyes de Isaac Newton, Rosángela Espinoza ofreció disculpas al público de Esto es Guerra por el comportamiento que mostró en la edición de ayer, donde protagonizó dos sonados enfrentamientos que la llevaron al borde de las lágrimas: primero con Yahaira Plasencia en uno de los juegos del reality y luego con Flavia Laos por una situación en los camerinos.



“Toda acción tiene una reacción. Soy un ser humano, no soy una piedra y obviamente reacciono. En el caso de Flavia Laos, creo que acusar a alguien sin pruebas y dejándome mal, está mal y peor que yo recién la conozco. No sé qué le pasó pero de verdad no lo hice. Ayer ya se disculpó”, dijo Rosángela Espinoza en Esto es Guerra.



Sobre su altercado con Yahaira Plasencia, la ‘Chica Selfie’ señaló que de su parte quiere lograr ser una “buena competidora” en Esto es Guerra, por lo que está “entrenando” y “haciendo las cosas bien”. Eso se puede ver reflejado en los videos que Rosángela Espinoza publica en sus redes sociales donde se la ve boxeando, como si estuviera preparándose para una "gran pelea".



Rosángela Espinoza se disculpa por su comportamiento en Esto es Guerra

“No sé qué es lo que está pasando. No tengo nada en contra de Yahaira Plasencia ni tampoco en contra de Flavia Laos”, finalizó su intervención Rosángela Espinoza, con lo que busca una tregua con su archirrival y llevar a Los Leones a alzarse como campeones de la presente temporada de Esto es Guerra.



Como se recuerda, en la edición de ayer de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza y Yahaira Plasenciaprotagonizaron un tenso momento cuando esta última fue un poco más brusca al enfrentarse en uno de los desafíos del reality. Cuando la modelo le dio la espalda, la salsera la empujó y ambas se dijeron algunas cosas cara a cara.



Y con Flavia Laos, la recordada protagonista de ‘Ven baila quinceañera’ denunció que su ropa estaba fuera del camerino que comparte con Rosángela Espinoza, aduciendo que la modelo había sido quien lo habría hecho. ¿Será este el final de los problemas de la ‘Chica Selfie’ en Esto es Guerra?

