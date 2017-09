Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se dijeron de todo detrás de las cámaras de Esto Es Guerra [VIDEO]

Cuando Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se cruzan, no hay nadie quien pueda evitar un enfrentamiento. Las jóvenes mantienen una fuerte rivalidad desde El Gran Show. Y ahora, en Esto Es Guerra, las cosas no cambian. En el último programa, ambas protagonizaron un picante cruce de palabras.

"No eres mi amiga Yahaira. Lo que pasa es que no me gusta la gente que se cree diva", dijo Rosángela Espinoza. Yahaira Plasencia no se dejó y le dijo que Rosángela solo busca protagonizar. "Mira, mejor sigue con tu show infantil que nadie te contrata. Si yo tuviera un hijo, ni fregando te contrataría", sentenció la salsera en 'Esto es Guerra'.



Ante esta letal respuesta, los conductores del programa decidieron terminar el enfrentamiento y cambiar de tema pues ambas empezaron con ataques más fuertes. Sin embargo, tanto Yahaira Plasencia como Rosángela Espinoza continuaron hablando una de la otra.

Para Yahaira Plasencia, las cosas están muy claras: Rosángela Espinoza la detesta. Por ese motivo, suelta comentarios lamentables en su contra y también ataca y menosprecia a Luis Alonso Bustíos.

"Para empezar, ella no es animadora infantil. Bailarina recién en El Gran Show y bueno...¿qué más? No sé qué más decir. Hace tiempo no tenía enfrentamientos con ella, pero ahora me saca de mis casillas. La producción me ha dicho: 'tranquila, tranquila'. Yo no tengo problema con ella pero parece que ella me detesta", manifestó Yahaira Plasencia.

A su turno, Rosángela Espinoza destruyó el show de Yahaira Placencia. Según indicó, ella no contrataría a la salsera porque es muy aburrida. Incluso, dijo que su show infantil es mejor que el de la reina del totó.

"Una falta de respeto, yo no estoy para perder mi tiempo de verdad. Yo tampoco la contrataría porque su show da sueño. La gente en mi show no se duerme: baila, está conmigo cantando. En cambio...", manifestó Rosángela Espinoza.

