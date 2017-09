Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia: ¿Desde cuándo y por qué se llevan tan mal? [VIDEO y FOTOS]

La relación entre las chicas realities Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia empeoró con el ingreso de la cantante a Esto es Guerra. Recientemente, ambas protagonizaron una pelea que casi termina en golpes durante una competencia del espacio televisivo.



Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza no siempre se llevaron mal. Ambas incluso desfilaban juntas, es más la salsera llegó a pedirle a la modelo Rosángela Espinoza que la hiciera ingresar al reality Bienvenida la Tarde (BLT).



Si bien no compartieron roles en BLT, la relación no era tensa. Al respecto, Yahaira Plasencia afirma que quien la hizo ingresar al reality Bienvenida la Tarde fue su pareja, la salsera nunca confirmó la identidad del sujeto.



La vida las volvería a juntar. Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza participaron del reality de baile El Gran Show en 2016. Es en este espacio televisivo que la relación entre ambas empezó a mostrar sus primeras grietas.



Yahaira Plasencia vs Rosangela Espinoza

La pareja de baile de Yahaira Plasencia en El Gran Show era el bailarín George Neyra, la salsera y el coreógrafo desarrollaron un lazo de amistad muy fuerte. Es por esta razón que cuando Rosángela Espinoza tuvo que bailar con Neyra, por decisión de la producción del espacio televisivo, la modelo sintió que él no dio todo de sí.

Para Carlos Cacho, jurado de El Gran Show, sí fue una especie de sabotaje. "Esto puede ser como una pequeña trampita para beneficiar a tu real pareja. Tantos errores en una sola performance con un bailarín profesional y una chica que está acostumbrada a la presión de la pista. Perdónenme", dijo el maquillador.



Yahaira Plasencia fue eliminada de El Gran Show debido a sus ausencias en el programa. Esto de cierta forma le permitió a Rosángela Espinoza alzarse con la copa, esto nunca fue olvidado por la salsera.



Y como hay primera sin segunda. La salsera y la modelo se volvieron a enfrentar pero esta vez en el reality Esto es Guerra, donde demuestran que sus roces En el Gran Show aún las acompañan.

