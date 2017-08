Rosángela Espinoza a Yahaira Plasencia: "Siempre que pierde conmigo tiene una lesión" [VIDEO]

¡No se pasan! Esa sabido que Rosángela Espínoza y Yaharia Plasencia no tienen la mejor relación de amistad y laboral en 'Esto es Guerra'. Rosángela Espinoza tuvo una picante conversación con Sheyla Rojas y le dio con todo a la 'reina del Totó'.



Sheyla Rojas le preguntó a Rosángela Espinoza: "Alguien que se corre de ti es Yaharia Plasencia. ¿Qué pasó?". "La tengo de hijita", cuenta Rosángela Espinoza sobre las veces que le tocó enfrentar a Yaharia Plasencia en 'Esto es Guerra'.



"Cada vez que pierde, o sabe que perderá conmigo tiene una lesión. Pero para mover el totó no tiene nada", dice Rosángela Espinoza sobre Yaharia Plasencia. "Tarde o temprano la mentira se descubre", sentencia Rosángela.



Rosángela Espinoza también se refirió sobre la relación que tienen Yahaira Plasencia y Luis Alonso. "Ella es la que busca a Luis Alonso. En vez de practicar los juegos, está pendiente de lo que hace", cuenta Rosángela Espinoza.



"¿Dónde está Luis Alonso? siempre pregunta", dice Rosángela Espinoza. "No es que sea chismosa, pero como todo hablan, uno se entera de todo", sentencia Rosángela Espinoza sobre Yahaira Plasencia en 'Esto es Guerra'.

Esto es Guerra