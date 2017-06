Rosario Victorio: Reportera malcriada le manda feroz indirecta a engreída de Galdós, Adri Vainilla [VIDEO y FOTOS]

Guerra de reporteras. Rosario Victorio, periodista de Beto a Saber, le responde a la "chiquipunk" Adri Vainilla. En una publicación de Instagram, Rosario Victorio, quien posó como malcriada de Trome, le manda indirecta a engreída del programa de Carlos Galdós.

Rosario Victorio publicó la imagen en la que se lee "¿Sabes cuál es la diferencia entre una pizza y tu opinión? Que la pizza sí la pedí". La reportera de Beto a Saber escribe en Instagram: "para ti querida picona".

Todo parece indicar que Rosario Victorio habría publicado esta frase por los comentarios que escribió Adri Vainilla en su contra por posar como malcriada de Trome. La publicación de la reportera de Beto Ortiz tiene 63 me gusta.

La reportera "chiquipunk" Adri Vainilla despotricó contra la reportera Rosario Victorio, quien hizo un trabajo sobre las malcriadas de Trome, que incluyó una sesión fotográfica. La joven, engreída de Carlos Galdós en su programa ‘La noche es mía’, escribió un largo texto en su Instagram. En él deja en claro su molestia por ser comparada con la periodista de Beto a Saber.



"Me igualan a una que dice que lleva una malcriada dentro y que se viste como malcriada en sus notas. QUÉ ASCO. Nada contra las malcriadas, pero yo no soy una. No tengo cuerpo de malcriada, ni por delante ni por detrás y espero nunca tenerlo. Mi cara no es de malcriada ni aunque me esfuerce. Jamás sería una malcriada, no baso mis desnudos en los gustos de los hombres", escribió Adri Vainilla en su Instagram. La publicación tiene más de 650 me gusta.



Adri Vainilla afirma que, a diferencia de Rosario Victorio, ella es ‘punk’. Eso pese a trabajar en un canal de televisión comercial. “Me baso en NO COMPLACER y esperar que me sigan POR LO QUE SOY. Soy PUNK o chikipunk como dice Galdos... Y la gente antisistema se zurra en todo lo supuestamente "correcto"”, se lee en el largo texto de la reportera de La Noche es Mía.

