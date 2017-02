San Valentín: líder de Clavito y su chela la pasará triste sin Greis Laura [VIDEO]

No la olvida. Robert Muñoz, ‘Clavito’, dijo que este 14 de febrero (‘Día de San Valentín’) será una fecha oscura en su vida por no tener a su lado a Greis Laura, quien falleció hace unas semanas en un accidente automovilístico.



“Ahora que se acerca San Valentín estaba pensando en lo difícil que será no celebrarlo junto a mi Greis. A pesar de que este 14 de febrero tengo trabajo, será inevitable no acordarme de ella. Lamentablemente, esta fecha será un día negro para mí, incluso en mi casa tengo peluches, cartas y todos los detalles que me regalaba Greis para festejar nuestro amor”, manifestó ‘Clavito’.



También en tus shows cantas un tema que le dedicas a ella...

Es una canción que nos gusta a los dos. ‘El adiós’ es un huaino boliviano de los Kjarkas. Parece premonitorio porque una parte de la canción dice: Adiós mi amor, buena suerte, hasta que el tiempo nos junte... cuando la canto se me quiebra la voz. A veces el sentimiento me gana, ‘Clavito’ parece fuerte, pero es débil y muy sentimental.



De otro lado, dijo que continúan en la búsqueda de una bailarina que ocupe el lugar de Greis.



“El público también siente ese vacío, la extraña y estamos en la búsqueda de una bailarina. Pero la valla que ha dejado Greis es bastante alta, creo que no hay una bailarina de su talla”, dijo 'Clavito'. Además, dice haber recibido la propuesta para hacer una película sobre su vida.

