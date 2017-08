Sandra Arana: ¿en qué trabaja ahora que no está en la televisión? [VIDEO]

La actriz Sandra Arana reapareció en la televisión y con muy buenas noticias. Después de muchos cambios y sinsabores en su vida, estos últimos meses le han servido para reinventarse y convertirse en una gran empresaria teatral. Abrió su productora ‘Piensa en Grande S.A.C.’ y ahora presenta su primer stand-up comedy ‘Por qué seremos así...’, en Miraflores.



¿Qué te llevó a emprender?

2016 fue un año de cambios para mí. Perdí a mi mamita, mi hijo se fue a vivir a Estados Unidos, me quedé sin trabajo y no sabía qué hacer. Pensé en muchas cosas, pero mi hijo me enfocó y animó a tener una productora, que siempre fue mi sueño.



Y creaste tu primer stand-up comedy...

Sí, como vivo en Miraflores y camino mucho, empecé a inspirarme para escribir ‘Por qué seremos así...’. Luego, llamé a Diana Levine, mi coaching, y a otro amigo, así empezó el proyecto, que se convirtió en una hermosa realidad.



¿De qué hablas en tu rutina?

De situaciones diarias. Mis vivencias con amigos, mis paseos por Miraflores, de los perritos que veía en la calle. Todo eso me inspiró, pero mis diálogos son en comedia.

Video: Sandra Arana bailando disco

¿La inversión ha sido muy grande?

Hubiese sido grande si tuviera un gran elenco, pero este stand-up lo hago yo sola, así que la inversión ha sido poca.



¿Qué es lo más importante para tener éxito?

Hay que tener ganas y trabajar fuerte. Cuando estuve en Estados Unidos hice de todo, de payasito, muñeca Barbie... Lo importante es no dejarse vencer.



¿Es difícil?

Sí, pero jamás puedes cansarte. Debes encontrar tu vocación para superar más rápido las dificultades que se encuentran en el camino.