Santi Lesmes se burla de los peruanos por no ir al mundial [VIDEO]

Santi Lesmes levantó la polémica durante el programa Cuéntamelo Todo. El panelista del programa de espectáculos tuvo un altercado en vivo con Elejalder Godos, periodista deportivo. En el espacio de farándula se hablaba sobre la posibilidad de que la selección peruana de fútbol llegara al Mundial Rusia 2018.

Santi Lesmes mostró su lado más ácido al picar una y otra vez al experimentado periodista. "La próxima vez tráete un argumento que hoy te han faltado para el debate", dijo el español. Ante esto, Elejalder Godos se burló del panelista por comentar de fútbol cuando él no juega "ni fulbito de mano".

Aunque todos pensaron que el tema terminaría ahí, Santi Lesmes aprovechó para lanzar un misil, no solo a Elejalder Godos, sino a todos los peruanos. "Hay una cosa que yo hago y usted no: cada cuatro años, disfruto de mi país en el mundial. Usted no".

Este comentario logró que Santi Lesmes sea criticado no solo por Elejalder Godos, sino por los demás panelistas. Incluso Álamo Pérez Luna se levantó de su asiento para 'pecharlo'. Lo peor vino después, cuando el periodista deportivo tomó la palabra.

Santi Lesmes se burla de Perú por no ir al mundial

Elejalder Godos se levantó y se paró frente a Santi Lesmes para, cara a cara, decirle esto: "No puede ser. Usted tiene que agradecerle al Perú que le damos trabajo. No sea usted malcriado e insolente. Usted está comiendo por el Perú".

En lugar de calmar los ánimos, Santi Lesmes le echó más leña al fuego. El español sí reconoció que come gracias al Perú, pero no por eso dejará de disfrutar ver a su selección en los mundiales de fútbol cada cuatro años.

Elejalder Godos estuvo a punto de retirarse del set de Cuéntamelo Todo indignado con Santi Lesmes. Según dijo el periodista deportivo, el español se ufana de una selección que tuvo un pésimo desempeño en el mundial pasado.

La página de Facebook "El Tío Foquita" publicó el extracto del video en donde Santi Lesmes da este polémico comentario. Los comentarios contra el español no se hicieron esperar.

