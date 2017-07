Santi Lesmes sugiere que Silvia Cornejo fue infiel y Sofía Franco enfurece [VIDEO y FOTOS]

En el programa Cuéntamelo Todo se vivió un tenso momento cuando uno de los panelistas, Santi Lesmes, sugirió que Silvia Cornejo fue infiel. Esta declaración no le gustó para nada Sofía Franco que arremetió contra el español.



Santi Lesmes habló sobre el ex chico reality Eduardo Pastrana, quien se fue de nuestro país en 2015, durante ese año se especuló que su romance con Silvia Cornejo era para evitar la deportación. Al poco tiempo se descubrió que el modelo estaba casado.



Eduardo Pastrana terminó su relación con Silvia Cornejo porque sabía que ella le fue infiel con el padre de sus hijos, esta es la versión de Santi Lesmes. El español dijo que el modelo daría más detalles de esta infidelidad y esto molestó a Sofía Franco.



Sofía Franco indicó que había que dejar tranquila a Silvia Cornejo, que ya es mamá. "Ella está tranquila con sus hijos, no entiendo a qué vienen estos comentarios, parece una venganza", indicó mortificada la conductora de Cuéntamelo Todo.

La conductora no soportó que dijeran esto sobre Silvia Cornejo