Sara Manrique celebró sus ‘bodas de algodón’ y sueña con nuevo bebé

‘Me siento la mujer más feliz del mundo’, comentó Sara Manrique, quien acaba de cumplir dos años de matrimonio con el ingeniero José Yovera.

Sara Manrique celebró sus ‘bodas de algodón’ de manera íntima y espera, en los próximos meses, encargar un nuevo bebé.



“La celebración ha sido muy familiar, en casa y con mi hija. José es un gran hombre, me hizo creer nuevamente en el amor y no me ha defraudado. Además, nos trata como reinas y crecemos como familia”, sostuvo Sara Manrique.

¿Piensas encargar nuevamente?



Siempre hemos tenido en mente ser padres, y creo que después de dos años es el momento. Así que podrían haber sorpresas en los próximos meses.



¿Nuevos proyectos artísticos?



Sigo junto a Carlos Álvarez en el programa ‘Al diablo con la noticia’ por Willax, con lo mejor del humor nacional.