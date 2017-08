Sarah Michelle Gellar la recordada estrella de la serie Buffy La Cazavampiros sorprendió a muchos de sus seguidores peruanos al confirmar que estuvo la semana pasada de visita en nuestro país y que se dio por la infaltable vuelta por Cusco y Machu Picchu. Sin embargo, el viaje no fue todo color de rosas.

Ester martes, Sarah Michelle Gellar volvió a referirse a este viaje a través de su cuenta de Facebook. En su mensaje, la actriz habló fuerte y claro sobre los problemas que tuvo con una aerolínea en específico: LATAM Perú.

En Facebook, Sarah Michelle Gellar narró que tuvo una desafortunada experiencia cuando llegó al aeropuerto del Cusco. La estrella acusó al personal de LATAM Perú de darle un trato irrespetuoso cuando perdió su vuelo pese a estar ahí hora y media antes. El personal le habría alegado que la puerta de embarque cambió.

"Cuando le pedí ayuda para encontrar nuestro equipaje y cómo conseguir nuevos vuelos fuimos groseramente despedidos. Incluso cuando pedí ayuda para encontrar el mostrador para reclamar nuestro equipaje me dijeron "no podemos ir allí" sólo para ver a la misma persona dos minutos más tarde en esa puerta exacta. Y encima de eso no fue sólo nuestro grupo el que le pasó a este " cambio de puerta", narró Sarah Michelle Gellar en su cuenta de Facebook.

Pese al mal trago con el personal de LATAM Perú, Sarah Michelle Gellar reiteró que la pasó muy bien en nuestro país y que dio a conocer este incidente sólo con la esperanza de que la próxima vez, alguien necesite ayuda en un país extranjero, lo reciben y lo traten con amabilidad.