Sarah Michelle Gellar, la recordada estrella de 'Buffy La Cazavampiros', estuvo de visita por nuestro país pero su estadía se vio empañada por una mala experiencia que vivió con personal de LATAM Airlines Perú en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Enterados de lo ocurrido, la aerolínea emitió un comunicado informando que estaban “investigando” el asunto.



“Al momento nos encontramos investigando lo ocurrido con todas las áreas involucradas. En paralelo, hemos tomado todas las medidas correctivas a nuestro alcance”, señaló LATAM Airlines Perú en respuesta a la denuncia que hizo Sarah Michelle Gellar en Facebook, la misma que se viralizó en minutos.



“Sin perjuicio de lo anterior, estamos tomando contacto con la pasajera para ofrecerle nuestras disculpas ante la experiencia descrita, comprometiéndonos en todo caso, a mejorar nuestros canales de comunicación en el aeropuerto”, precisó LATAM Airlines Perú en su misiva sobre el caso de la estrella de la recordada serie 'Buffy La Cazavampiros'.



Sarah Michelle Gellar en el Centro de Lima

“Ello sobre todo ante eventos de último minuto que puedan generar retraso en la presentación de los pasajeros al Gate, como claramente lo sería el cambio de puertas de embarque que ella señala, lo cual es dispuesto por la autoridad del aeropuerto”, añade la misiva de LATAM Airlines Perú.



“De antemano, lamentamos los inconvenientes que pudieron haberse presentado y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para ofrecer cada vez un mejor servicio. Finalmente, le recordamos a nuestros pasajeros presentarse con la debida anticipación a sus vuelos, a efectos de evitar cualquier imprevisto”, finaliza LATAM Airlines Perú.



En Facebook, Sarah Michelle Gellar narró que tuvo una desafortunada experiencia cuando llegó a Lima y acusó al personal de LATAM Airlines Perú del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de darle un trato irrespetuoso cuando perdió su vuelo por un repentino cambio de puerta de embarque pese a estar ahí hora y media antes.



“(…) Cuando pedimos que nos ayudaran a encontrar nuestras maletas o cómo obtener nuevos vuelos fuimos apartados groseramente. Incluso cuando pedí que me ayudaran a hallar el counter para reclamar nuestro equipaje me dijeron que ‘no podían ir hacia allá’ solo para ver a la misma persona dos minutos después parada en la misma puerta”, escribió la actriz.



“Y como cereza del pastel – no fue solo a nuestro grupo al que le ocurrió este ‘cambio de puerta’. Escribo esto, con la esperanza que la próxima vez, que alguien necesite ayuda en un país que no es el suyo, la reciba y de la forma más educada. Habiendo dicho eso, a cualquiera que desee visitar el Perú le diría… ¡¡¡Que vaya!!! Es increíble”, agregó Sarah Michelle Gellar.

