¡Scarlett Johansson se separa de su esposo! ¡Oh, sí! [VIDEO]

Año nuevo, todo nuevo. Esta frase, que podría aplicarse a muchas cosas, parece ser la máxima que la bella actriz Scarlett Johansson tiene en la cabeza. Y es que, señores, la provocativa rubia está nuevamente soltera.



No pocos medios estadounidenses afirmaron que el matrimonio de la beldad de cabellos claros y Romain Dauriac ya había muerto por causas todavía no mencionadas. Pero, esto parece importarle poco a los fans de Scarlett Johansson.



Esta reacción no es gratuita ya que Scarlett Johansson es una de las celebridades más famosas y queridas en el mundo, todo ello gracias a su papel de Black Widow en las películas del Universo Marvel.

Hay que mencionar que no todo es frivolidad en la separación ya que Scarlett Johansson y Romain Dauriac tienen una hija, Rose Dorothy, la cual nació en setiembre de 2014.



Es por ello que se espera que, en los siguientes días, se aclare cómo será el tema de la custodia y visitas, así como el pago de manutención de la pequeña.

