Selena Gomez: esta foto demuestra que su papá y su novio The Weeknd son igualitos 

Muchas veces la figura paterna juega un rol determinante en nuestras vidas y este parece ser el caso de la cantante estadounidense Selena Gomez. La estrella juvenil se encuentra nuevamente en el ojo de los paparazzis por su relación con el cantante The Weeknd.



Esta vez la noticia no es un beso o alguna salida que haya tenido la feliz pareja sino, una foto del pasado familiar de Selena Gomez que está enloqueciendo a todos sus seguidores.

Un fan se encargó de hurgar entre los recuerdos de Selena Gomez y encontró una foto en la que aparece el padre de la cantante, Ricardo Joel Gomez.

fuck // @selfenty Una foto publicada por Selena & Justin Updates™ (@jelenasenergy) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 6:46 PST

El parecido entre el papá de la intérprete de "Hands to Myself" y su actual novio The Weeknd es evidente y hasta causa un poco de miedo. Un fan de Instagram notó el parecido y lo compartió con el mundo.

Selena Gomez ha vuelto a aparecer en los medios de espectáculos tanto como por su trabajo en la producción de una serie de Netflix, como por su romance con el cantante The Weeknd.



Aunque no lo han oficializado, ambos cantantes se muestran como una pareja. Los besos y caricias demuestran la química que existe entre Selena Gomez y The Weeknd.