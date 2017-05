Sep7imo Día: Cirque du Soleil anuncia venta de dos últimas funciones en Perú [VIDEO]

Lima se prepara para la llegada del show 'Sep7imo Día - No Descansaré' del Cirque du Soleil y hasta el momento se han vendido más de 40,000 entradas a poco menos de un mes del estreno. El show basado en la música de Soda Stereo verá la luz en nuestro país el sábado 17 de junio.



Gigantes estructuras se están armando en el Jockey Club, lugar donde la majestuosidad del Cirque du Soleil se expresará en su máximo nivel. Aún quedan entradas disponibles del domingo 18 al martes 27 de junio.



La danza, el arte, la acrobacia y la música de Soda Stereo son los grandes atractivos del espectáculo. Para beneplácito de los seguidores del Cirque du Soleil, la productora One Entertaiment aperturó dos últimas funciones que están disponibles en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.



SEP7IMO DIA.

'Sep7imo Día - No Descansaré' es el tercer espectáculo que el Cirque du Soleil hace basado en la obra de una banda o solista. Las obras semejantes son LOVE, dedicado a The Beatles, y ONE, dedicado a Michael Jackson.



Para la musicalización de este espectáculo se están usando las cintas originales del trío, recientemente digitalizadas y remasterizadas por Zeta Bosio y Charly Alberti con la venia de la familia de Gustavo Cerati.



Otra particularidad de 'Sep7imo Día - No Descansaré' será la posibilidad de brindar al público una zona 'stand up' cerca al escenario, aporte insólito del Cirque du Soleil en toda su historia.