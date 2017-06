¡Atención! Si ya tienes tu entrada para el show del Cirque du Soleil 'Sep7imo Día – No Descansaré', basado en la música de Soda Stereo, te contamos que la organización del evento se ha visto forzada en posponer el estreno en nuestro país. Aquí te explicamos los motivos.



One Enterteiment, empresa encargada de 'Sep7imo Día – No Descansaré' en Perú, informó que todas las fechas han sido reprogramadas pues los equipos técnicos necesarios para la presentación no llegarán a tiempo a nuestro país.



El paso fronterizo de Jama entre Argentina y Chile, que es la ruta hacia Lima para el transporte terrestre de los equipos, fue cerrado imprevistamente por las autoridades gubernamentales de Argentina y Chile durante la última semana.



Los camiones que trasladaban dichos equipos de 'Sep7imo Día – No Descansaré' permanecen inmovilizados en el paso fronterizo durante 7 días por la acumulación de hielo y nieve en la calzada, y la presencia de viento blanco en varios tramos.



Esta imprevista y extraordinaria situación climática de fuerza mayor demoró una semana la llegada a Lima del equipamiento técnico de 'Sep7imo Día – No Descansaré', y obligó a reprogramar el estreno del espectáculo inspirado en la obra de Soda Stereo.



Se informa que la fecha de estreno se modifica para este 23 de Junio, reprogramando las funciones de los días 17, 18, 20, 21 y 22 de junio para el 29, 30 de junio, 1 y 2 de julio y 28 de junio, respectivamente.

La organización agradece al público, que ha adquirido más de 50,000 tickets previo al estreno, por su comprensión ante este hecho fortuito e imprevisible.



El cronograma de las funciones que aún cuentan con asientos disponibles a la venta puede consultarse en Teleticket de Wong y Metro o vía online en www.teleticket.com.pe



Para más información contáctese con el siguiente correo electrónico: sep7imodia@one-enter.com