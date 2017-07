Sergio Galliani y Connie Chaparro: ¿cómo hizo 'Nachito' para conquistarla? [VIDEO y FOTOS]

Una feria de productos naturales, un parque lleno de gente y dos personas famosas dan el marco dominguero a un día sábado por la mañana en Miraflores. Están corriendo, literalmente, porque una vez más son parte de un estreno de una obra de teatro, pero ponen stop a su día agitado lleno de emociones. Connie Chaparro (34) y Sergio Galliani (50) caminan libres, tranquilos, regalando sonrisas, aceptando una foto y contando su historia de amor y convivencia que no tiene fin.



CONNIE: NUNCA LO MANDÉ AL SOFÁ

Connie, ¿por qué lo elegiste si es 16 años mayor?

Yo he madurado más que los jóvenes de mi edad.



¿Cómo es eso?

Desde los 19, me hice conocida e independiente.



A esa edad los chicos todavía no salen de casita.

Mientras decía ‘vámonos de viaje’, me respondían: ‘Voy a pedirle permiso a mi mamá’.



¿Te ‘ganó’ con la experiencia?

Su buen humor y bailando, aunque después no lo hizo más, ja, ja.



Llevan 8 ‘temporadas’ de matrimonio, ¿cuántas veces lo mandaste a la sala?

Ni una porque el sofá es muy chiquito.



¿Nunca un broncón?

Hay peleas, pero nos amistamos rápido.



¿Han dormido espalda con espalda?

No me gusta ir a la cama peleados.



¿Das la iniciativa para conversar?

El problema es que las mujeres queremos arreglar allí mismo y el varón pide un tiempo para tocar el tema.



¿Lo aprendiste a ‘soportar’?

Uno aguanta todos los defectos con tal de que no te haga daño ni dañe tu orgullo y autoestima.



¿Preparas su plato preferido?

No sé cocinar.



¿Perdonarías que te engañe?

No porque dañaría toda la magia que hay entre nosotros.



¿Una diferencia entre ustedes?

Soy alérgica y Sergio no.



¿Y lo entiende?

Le corro a la humedad y él dice que no siente nada.



¿Discuten por el fútbol?

No me interesa ese deporte.



¿Renegona?

Insoportable cuando me molesto.



¿Lisuras?

Cuando no estoy delante de mi hijo.



¿Te llevas bien con las hijas de Sergio?

Es una relación de amistad.



O sea, con la mamá también.

Normal. Estuvimos cuando llevaba años de separado.



¿Un último proyecto?

‘El enfermo imaginario’, una comedia musical que desde ayer la estrenamos en el teatro de ‘Plaza Norte’. Va de jueves a domingo hasta setiembre.



¿Se puede ser amigo del ex?

Se puede tener una buena relación, tampoco va a ser tu mejor ‘pata’.



¿Trome?

Muchas gracias por esta entrevista, para que sepan cómo soy fuera de la actuación.

SERGIO: TENGO MÁS ENERGÍA QUE ELLA

Él vive entre el programa de televisión y la obra donde es director, pero se da tiempo para regalar buena onda.



¿Cuál es la razón para seguir junto a Connie?

Es mi apoyo.



¿Solo eso?

No podría hacer todo lo que hago si no estuviera a mi lado.



¿Opina en tu forma de vestir?

Maneja mi look.



¿Pisado?

Creo que hay que dejar que la otra persona haga cosas por ti.



¿Le preguntas antes de salir a trabajar?

Sí, y me dice que me cambie o vaya como estoy.



O sea que pasas revista...

Lo hago de manera instintiva.



¿Ya se nota la diferencia de edad?

Tengo más energía que ella.



¿Celoso?

No pierdo mi tiempo.



¿La controlas cuando no la ves?

Hablamos por teléfono temas de la casa y de nuestro hijo.



¿Andas preguntando por dónde está?

Estamos pendientes de vivir.



¿La engríes?

Nos engreímos.



Por ejemplo...

Viajamos mucho.



¿Ahorran?

Sí, para poder salir fuera del Perú.



Siempre es positivo administrar bien el billete.

No toda la plata hay que meterla al banco. Si vas a trabajar para guardar, estás mal.



Entonces.

Ahorra unos meses para disfrutar un tiempo con viajes o gustos.



Connie me confesó que no le gusta el fútbol.

Por eso cuando hemos estado en España he querido ir a pisar el césped del ‘Campo Nou’ y me ha contestado que es muy aburrido y que deberíamos ir a un museo.



¿Ni porque iba a jugar Leo?

Cuando le dije vamos a ver a Messi, me respondió: ‘No me gusta esa tienda, prefiero Victoria Secret, ja, ja’.



A propósito, ¿todavía hincha de Alianza?

Estoy decepcionado del fútbol.



También se quejó de que ya no la llevas a bailar...

Nunca me gustaron las discotecas.



¿Por qué?

Allí no se puede conversar y no bailas porque está todo lleno. Te tropiezas con las parejas de los costados.



Tantos años, estable y queriéndose mucho, ¿cuál es la fórmula?

Tenemos los mismos objetivos de vida.



Cuando ves su actuación, ¿un ácido crítico?

Opino.



¿Lloras mucho?

Por momentos importantes.



Ejemplo...

Cuando me comunicaron que mi hijo iba a ser varón y cuando nacieron mis hijas.



Un abrazo porque todos saben de tus papeles en el arte, pero el público desea conocer al hombre.

Muy agradecido con Trome, que me da la oportunidad de llegar a la gente.



