Servando Primera fue llamado "asesino" y "malandro" en Estados Unidos [VIDEO]

El cantante venezolano Servando Florentino fue llamado "asesino y malandro" en un restaurante de Estados Unidos por una ciudadana venezolana. Su compatriota le recriminó el supuesto apoyo que el cantante hace a Nicolás Maduro.



"Disfruntando en el imperio. Drogadicto, malandro, asesino, delincuente ¿No te da pena? Sabemos quién eres tú, el hijo de Alí Primera, el malandro chavista como tu hermano. ¿Qué haces viviendo en el imperio si no te gusta? Vete pa' Cuba a disfrutar tus millones”, manifestó la ciudadana venezolana a Servando Primera.



Florentino



Fue hace unos menes de que Florentino Primero fue interceptado por unos compatriotas para llamarle la atención por su apoyo a Nicolás Maduro. En el clip se puede ver a Florentino Primera interceptado por estos compatriotas en esta ciudad de Estados Unidos y le hablaron de las continuas marchas que la ciudadanía en Venezuela emprende cada día para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro y la cúpula chavista. El artista trató de salir del paso diciendo que era muy bonito que la gente logre manifestarse.



Pero sus interlocutores no lo dejaron escapar tan fácilmente. “¿Qué haces en el imperio si tu apoyas la revolución?”, le preguntaron a Florentino Primera, a lo que él respondió: “el imperio es el pentágono, donde tiran bombas papá”.



La insólita respuesta fue replicada una y otra vez por estos ciudadanos de Venezuela, pero Florentino Primera no se cansó de repetir que esa no es la visión que realmente se tiene del 'imperio', de cuyos beneficios disfruta el controvertido cantante de salsa.