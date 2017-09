Shakira y Piqué: Estas serían las 4 pruebas contundentes de su separación [FOTOS]

¡No lo aceptamos! Shakira y Gerard Piqué parecen haber separado sus caminos. Los rumores de su separación cada vez parecen ser más reales y la confirmación parece estar a la vuelta de la esquina. Aquí, analizaremos las 4 pruebas que podrían sacarnos de dudas de una vez por todas.

1. Las fotos (o la falta de ellas)

Si bien Shakira y Piqué no son fanáticos de compartir imágenes de pareja, si nos han hecho creer en el amor con algunas de sus publicaciones. Sin embargo, la pareja no cuelga una foto juntos desde la boda de Messi con Antonella. Esto puede ser porque no han tenido tiempo para mostrar su amor en las redes sociales o porque están pasando por un momento difícil en su relación.

‪Gracias a Antonella y Leo y a la gente de Rosario por su hospitalidad! Shak ‬ Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 10:08 PDT

2. La prensa

Si bien los rumores se han dado en todas partes del mundo, es en Colombia donde se iniciaron y corren con más fuerza. Ese es el país natal de la cantante, por lo que tiene sentido que sean ellos los que sepan más sobre la relación entre Shakira y Piqué. Sin embargo, aunque los colombianos lo den por cierto, no se puede afirmar que ellos ya no estén juntos.

3. El silencio

Lo que tiene a los fanáticos de Shakira y Piqué sumidos en la duda es que ninguno de los dos ha salido a desmentir estos rumores públicamente. No es que no hayan tenido oportunidad, pues los reporteros y paparazzi los persiguen para conseguir una declaración al respecto. Sin embargo, la pareja ha preferido mantener el tema en silencio. ¿Será que no nos quieren romper el corazón confirmando su separación?

4. El gesto

Por último, la foto que hizo que todos hablaran del tema. Gerard Piqué suele celebrar sus goles con las manos cruzadas y dos dedos levantados. Esto para dedicarle el tanto a su esposa, pues los dos cumplen años el mismo día (2 de febrero). Sin embargo, en el último encuentro del Barza, Piqué solo colocó el dos en una mano y en la otra sacó el dedo medio. Este gesto ha sido visto como una indirecta a Shakira, a raíz de su separación. Lo cierto es que desde eso, Piqué ya eliminó la foto.

Shakira y Piqué Shakira y Piqué

Si bien son solo Shakira y Piqué los únicos que pueden despejarnos de las dudas, las pruebas están ahí y bien podemos hacerles caso. Hasta el momento nada puede ser confirmado o afirmado pero no queda duda que algo pasa y la pareja prefiere no comentarlo con sus seguidores.

Esperemos que lo que sea que esté sucediendo en la relación de Shakira y Piqué sea algo temporal y pronto nos vuelvan a sorprenden con alguna foto romántica, un gol dedicado con amor o una canción pegajosa que nos hable de la buena relación que tienen.

