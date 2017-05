Shakira y su verdadera relación con Antonella Roccuzzo, ¿irá a la boda de Messi?

La supuesta enemistad entre Shakira, la reina de las caderas, y la guapa Antonella Roccuzzo, pareja desde la adolescencia del fufbolista Lionel Messi, es un tema de conversación que aún tiene muchas interrogantes. ¿Es cierto que no se pueden ver "ni en pintura" y que esa es la razón por la que Shakira no irá a la boda de Messi?



Una enemistad inventada. ¿Cuál es la verdadera historia? Algunos aseguran que Roccuzzo no le perdona a la colombiana que rompiera el noviazgo de Gerard Piqué con su amiga, Nuria Tomás. Incluso hasta se habló de un desplante. No busquemos más respuestas, que te lo cuente la propia Shakira.



La cantante colombiana de 40 años reveló en el programa español Telenoche la verdad sobre su relación con Antonella Roccuzzo. La intérprete de 'La bicicleta' fue contundente con su respuesta y puso fin a los rumores.



Visitor on set! #MeEnamoréVideo Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 5 de May de 2017 a la(s) 8:27 PDT

"No se de dónde salió eso. No entiendo para nada porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor. Pero no, tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda iremos, porque además Gerard y Leo son amigos desde muy pequeños", contó Shakira, quien al parecer sí asistiría a la boda de Messi y Roccuzzo.



Como se sabe, la boda de Messi y Roccuzzo se celebrará a fines de junio en Arroyo Seco. Ante la pregunta sobre su presencia en la comentada boda, Shakira respondió: "Puede que sí".



Sin embargo, previamente se dijo que Shakira no podrá asistir a la boda del año por "cuestiones de agenda", aunque no se trató de una declaración oficial por parte de la artista.