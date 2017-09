Sheyla Rojas tiene 7 tiendas donde vende sus jeans [VIDEO]

¿Por qué elegiste este rubro para tu negocio?

Escogí los jeans porque es una de mis prendas favoritas, los uso y me fascinan.



Te mantienes a la vanguardia con tus diseños...

Tengo varios referentes de moda, trabajo con un equipo que siempre está informado de las tendencias y cómo aplicarlas al gusto de las peruanas.



¿Cuántos locales tienes?

Siete propios en Lima y provincia, pero distribuimos a nivel nacional.



¿Cuál es la tendencia actual?

Los estampados, aplicaciones y cintura alta (‘Mom Jeans’). Además, seguimos con los jeans básicos que nunca pasarán de moda.



¿El negocio te demanda mucho tiempo?

Entre ser mamá, grabar y reuniones se me complica estar presente todos los días. Mínimo le dedico dos días a la semana.



¿Qué es lo más importante para el éxito empresarial?

Un buen ambiente laboral, orden en la contabilidad, una buena atención y entregar un producto de calidad.



Tu mayor temor...

No cumplir con las expectativas de los clientes y que recuperar la inversión se complique.



El éxito para ti es...

Hacer lo que me apasiona con mucho esfuerzo, sin importar los obstáculos, siempre luchar por llegar a mi meta.



¿Qué le recomendarías a las mujeres emprendedoras?

Todo nuevo negocio necesita de mucha dedicación, sacrificio y esfuerzo, pero no hay nada ni nadie que nos detenga en cumplir nuestros sueños.

Sheyla Rojas 'enterró' a Patricio Parodi.