Sheyla Rojas: Asada por ‘gallina vieja’ [VIDEO]

Sheyla Rojas afirmó que no tiene ‘ni un pelo de tonta’ y cree que las indirectas que envió Flavia Laos, a través de sus redes sociales, al decir ‘gallina vieja’, eran para ella y no para una amiga como trató de justificarse la ‘quinceañera’.



“Yo un pelo de tonta no tengo. Jamás me he metido contigo, Flavia Laos, ni con nadie. No me gusta tener problemas y enfrentamientos, muchos menos por una persona que no está en mi vida”, dijo la rubia en ‘Estás en todas’.



“La gente que me conoce sabe que tengo la correa más ancha que la de Papá Noel... lo que me puedan decir las personas que no son importantes en mi vida, la verdad que no me afecta”, añadió.

Sheyla Rojas también afirmó que no cree en las justificaciones de Flavia Laos, quien dijo que el término ‘gallina vieja’ fue para una amiga mayor que ella.



“Sí creo que esa indirecta fue para mí. No sé por qué, yo a Flavia Laos no le he hecho nada, no le he quitado el marido ni el enamorado. La verdad, díganme vieja, tía, normal, tengo bien puestos mis 29 años con mucho orgullo. Yo entiendo que ella tiene 19 años y quién no es joven a esa edad”, finalizó.



Como se sabe, se especula que Patricio Parodi, exnovio de Sheyla Rojas, sale con Flavia Laos, incluso han sido ampayados juntos en varias ocasiones.

Ampay Flavia Laos y Patricio Parodi