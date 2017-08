Sheyla Rojas confirmó relación con Pedro Moral con tierno detalle en Facebook [FOTOS]

Tras varias semanas de mantener el misterio de su relación amorosa con Pedro Moral, Sheyla Rojas confirmó su romance con el empresario con una tierna publicación en Facebook donde recibió felicitaciones de amigos, seguidores y familiares.



Sheyla Rojas oficializó así lo que era un secreto a voces, pero no contento con ello, la conductora de TV le dedicó un extenso y romántico mensaje en Facebook.



“Desde que nos conocimos supe que compartiríamos muchas cosas lindas juntos, hoy por hoy no puedo estar más segura de eso y de lo gran hombre que eres… Gracias por tantos detalles y cosas linda que me haces sentir es inexplicable, pero me haces muy feliz y sé que es un sentimiento mutuo porque yo también quiero hacerte muy feliz día a día, más y más, seremos compañeros por muchisisisisisisiimo tiempo si Dios lo permite”, escribió Sheyla Rojas en Facebook.



"Dicen que no se puede gritar la felicidad porque la envidia tiene sueño leve, pero yo puenso diferente. Quien es feliz contagia a todos de ella, no molesta, no envidia y solo quiero que estos sentimientos tan bonitos crezcan y hacer tu vida mucho más bonita. Donde sea y como sea contigo mi amor. Te amo", culmina el mensaje de Sheyla Rojas que arrancó más de un suspiro entre sus seguidores.



Sheyla Rojas y el romántico mensaje a Pedro Moral

Hace unos días, Sheyla Rojas publicó unas fotos de su feriado largo, el mismo que pasó con Pedro Moral y su hijito Antoñito en Varadero, Cuba.

Sheyla Rojas y Pedro Moral

Sheyla Rojas fue relacionada con Pedro Moral luego que el programa 'Amor, amor, amor' difundiera un ampay de la rubia besándose con el empresario, quien anteriormente estuvo relacionado a la exde Patricio Parodi, Doménica Delgado.