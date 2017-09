Sheyla Rojas lloró por críticas a su papel en ‘Colorina’ y le dijo todo esto a sus detractores [VIDEO]

La modelo Sheyla Rojas lloró por las críticas que recibe su personaje en ‘Colorina’, pues algunos aseguran que hace ‘apología a la prostitución’.



“Para mí es un constante aprendizaje trabajar con Magdyel Ugaz, no es fácil actuar, pues no me considero una actriz. Es un desafío ser parte de la historia de estas mujeres que son tan criticadas y juzgadas por personas que tienen doble moral. Y es que nadie puede criticar cómo una pueda llevar su vida. Cada uno es libre de manejar su cuerpo y su vida de la manera que mejor le plazca”, comentó la rubia.



“Esta historia va más allá de lo que la gente pueda pensar, de un cuerpo lindo, bailar lindo, ser sexy, va más allá”, agregó la conductora de ‘Estás en todas’.

Sheyla Rojas llora al hablar de 'Colorina'

Las palabras de Sheyla Rojas fueron elogiadas por Magdyel Ugaz, protagonista de Colorina, quien estuvo como invitada en ‘Estás en todas’.



“Nosotras hablamos de las trabajadoras sexuales, pero ahora las estamos entendiendo. Cuando conozcan a estos personajes van a entender el mundo que llevan por dentro”, dijo la actriz.

