Sheyla Rojas 'cuadró' a Patricio Parodi por decir que no quería casarse con ella [VIDEO]

Dispuesta a poner paños fríos, Sheyla Rojas le respondió a su novio Patricio Parodi luego de que éste haya dicho en 'Esto es Guerra' que no tiene planeado casarse con la rubia.

Al respecto, Sheyla Rojas dijo que tomó con calma las declaraciones de Patricio Parodi y evitó hacer un 'show' de lo sucedido. Sus compañeros de 'Estás en Todas' incluso la llamaron 'pisada'.

"Yo le dije a Patricio que si no me pide para casarme de acá un año, igual sigo con él", dijo Sheyla Rojas en 'Estás en Todas'.

"Yo sí creo en el matrimonio. Me han pedido las manos tantas veces que, la verdad, esto llegará en el momento que tenga que llegar. Es una ilusión bonita", agregó la rubia animadora.

Por otro lado, Sheyla Rojas no quiso confirmar si aceptaría casarse con b si es que el guerrero decidiera pedirle la mano este 14 de febrero.

"No le he pensado, pero estoy contenta con mi relación. No lo sé. No sé que pasar mañana más adelante", finalizó Sheyla Rojas.