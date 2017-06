Sheyla Rojas contó todo esto sobre romance con empresario Pedro Moral [VIDEO]

Sheyla Rojas dijo que le gusta el empresario Pedro Moral, pero prefiere tomarse las cosas con calma porque acaba de salir de una larga relación con Patricio ‘Pato’ Parodi.

Además, Sheyla Rojas ninguneó a Doménica Delgado, expareja de Moral, quien aseguró que no tiene nada con la rubia.



“Yo estoy soltera. Soy una mujer que a mis 29 años si tengo las ganas, me doy la oportunidad de salir con alguien. Recién lo conozco, no me quiero apresurar a tomar una decisión. Me estoy tomando las cosas con calma, salgo de una relación larga, para volver a enamorarme creo que va pasar mucho tiempo. Pedro me parece un buen hijo, un hombre trabajador, sencillo, divertido. Lo que estoy conociendo de él me gusta”, indicó Sheyla Rojas.

Sobre el beso que se dio con el empresario, Sheyla Rojas dijo que no tiene nada que ocultar, aunque reconoce que no debió exponerse.



“No tengo nada que ocultar, soy una mujer soltera, él también está soltero, no le veo nada de malo. Quizá no debí exponerme, lo reconozco, mucha gente no estará a favor o podrá criticar, pero estoy feliz”, afirmó Sheyla Rojas que contó que Pedro la llama cariñosamente ‘Reina’.

Sheyla Rojas habló de empresario.

Sobre Doménica Delgado, quien señaló que él no tenía nada con Sheyla Rojas, dijo que no le interesa su opinión.



“No me interesa, podrá opinar perro, pericote y gato... la verdad es que estoy tranquila, sé lo que soy, sé lo que valgo. Yo sé lo que hago, él también, y los demás sobran”, puntualizó Sheyla Rojas.

LO AMENAZÓ



De otro lado, Antonio Pavón reveló que Pedro Moral lo amenazó mediante sus hombres de seguridad, cuando el empresario era pareja de Doménica Delgado.

“Recuerdo que Doménica y Pedro estaban juntos, pero muchas veces tenían sus idas y venidas, y nosotros teníamos una bonita amistad. Hubo una ocasión en la que él se molestó, yo estaba en una discoteca y vino su seguridad, que me agarró del cuello y me dijo que no me vuelva a acercar a Doménica. Me amenazaron, me puse violento y me fui en contra de Pedro”, señaló Antonio Pavón.



“Al día siguiente, me llamó y se disculpó. Me dijo que había tomado mucho trago, que estaba picado y limamos asperezas”, añadió.