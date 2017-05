Sheyla Rojas se quiebra al revelar el por qué no podrá pasar el Día de la Madre con su hijo Antoñito [VIDEO]

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y muchas mamitas de Chollywood se preparan a celebrar este fecha a lado de sus hijos. Sin embargo, hay algunas como Sheyla Rojas que no podrá pasar esta fecha junto a su ser más querido.



Este sábado durante la transmisión de ‘Estas en todas’, Sheyla Rojas lloró al ver el mensaje en video que grabó para ella su hijo Antoñito, quien se encuentra en Estados Unidos recibiendo tratamiento médico.



Conmovida, Sheyla Rojas fue consolada por sus compañeros de conducción de ‘Estás en todas’, Nicola Porcella y ‘Choca’ Mandros, y contó que debido al viaje de su menor hijo no podrá pasar el Día de la Madre con él.



“Estoy contando los días, sí, no es fácil. Tratamos Antonio (Pavón) y yo de turnarnos para poder estar con Antoñito, no dejarlo solo. Esta vez le tocó a él”, señaló Sheyla Rojas, que seguía sin poder contener las lágrimas.



“Me encantaría estar con él el día de mañana pero estoy contando los días. Sé que los días pasan rápido y vamos a estar juntos de nuevo”, añadió Sheyla Rojas, que recordó que su madre también acompaña a su hijo y a su expareja Antonio Pavón.



Cabe recordar que Antoñito fue diagnosticado hace cuatro años de anomalías en los pies, lo cual le dificulta caminar y lo ha obligado a someterse a varias intervenciones quirúrgicas pese a su corta edad.



